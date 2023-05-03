"في الوقت الذي علمت أنها جريمة وهناك مصاب على الأقل، لم أتردد، هرعت إلى تقديم المساعدة للمصاب، بعد اقترابي من المركبة بنحو نصف دقيقة، عادت المركبة التي أطلقت النار، نزل منها ملثمان أطلقا النار علي"

أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما من مدينة قلنسوة، اليوم الأربعاء، بجروح طفيفة وهو بطريقه للعمل حيث وقعت جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب محمد ناطور، بعد أن نزل من سيارته للاطمئنان على حالة الضحية.

وبحسب التفاصيل التي رواها المصاب في حديث لـ"عرب 48" إن "المركبة التي أُطلقت منها النيران صوب الضحية، توقفت للحظات للتأكد أن الضحية لن يتلقى المساعدة من أحد".

ويخضع المصاب للعلاج في مستشفى مئير في كفار سابا بحالة طفيفة، بعد أن أصيب برصاصة في منطقة الخصر، وهو بصحة جيدة.

وروى المصاب في حديث لـ"عرب 48" تفاصيل الجريمة أنه "في البداية سمعت صوت إطلاق نار كثيف، من أكثر من قطعة سلاح واحدة، حينها رأيت مركبة تفر هاربة".

وأضاف أنه "في الوقت الذي علمت أنها جريمة وهناك مصاب على الأقل، لم أتردد، هرعت إلى تقديم المساعدة للمصاب، بعد اقترابي من المركبة بنحو نصف دقيقة، عادت المركبة التي أطلقت النار، نزل منها ملثمان أطلقا النار علي".

المصاب "تصوير: عرب 48"

وتابع أنني "شعرت بالرصاصة اخترقت جسدي، ومن ثم طرحت أرضا، شعرت بآلام شديدة، وخفت كثيرا، استطعت أن ازحف إلى جانب الطريق وأنا مصاب حتى جاء الإسعاف".

وختم أن "ما حصل أمر مخيف جدا، حتى المصاب الثالث كان في مركبة مجاورة وأصيب بالخطأ، بلطف من الله الآن صحتي جيدة، والرصاصة لم تستقر في خصري".