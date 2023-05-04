اقتلاع أشجار زيتون في عين ماهل

اقتحمت عشرات الجرافات والمعدات الثقيلة التابعة للجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أراض كانت قد صودرت من أصحابها في قرية عين ماهل، بهدف إقامة حي سكني تابع لمدينة "نوف هجليل" المجاورة، ومشروع محطة القطار الكهربائي (حيفا الناصرة).

وقال مهندس المجلس المحلي في عين ماهل، صائب حبيب الله، لـ"عرب 48" إن "هذه الأراضي تتبع اليوم لمناطق نفوذ مدينة نوف هجليل بعد أن صودرت من أصحابها بهدف إقامة حي جديد يتبع لنوف هجليل، ومشروع محطة القطار".

وأضاف حبيب الله أنه "في البداية قدمنا اعتراضات على المخطط واستطعنا من خلالها إعادة جزء يسير من الأرض، ولكن معظم الاعتراضات رفضت. ولا ندري مَن مِن أصحاب هذه الأراضي حصل على تعويضات ومَن لم يحصل؟ وبالتالي كانت هنالك إخطارات لأصحاب الأراضي بهذه المداهمة واقتلاع ما عليها من أشجار زيتون".

وختم حبيب الله بالقول إنه "فوجئنا، صباح اليوم، بهذا العدد الكبير من الجرافات التي دخلت إلى الأراضي وبدأت باقتلاع المئات من أشجار الزيتون".