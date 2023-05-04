هبة الكرامة: المحكمة تصدر قرارها باستئناف رامي شحادة يوم 16 تموز

تصدر المحكمة المركزية في حيفا قرارها بطلب الاستئناف، يوم 16 تموز/ يوليو 2023، حيث سيبقى الشاب رامي شحادة في الحبس المنزلي لغاية إصدار القرار.

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

نظرت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم الخميس، في طلب الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، إدانة رامي شحادة من شفاعمرو، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، إذ لا يزال في الحبس المنزلي منذ عامين.

وقررت المحكمة أن تصدر قرارها بطلب الاستئناف، يوم 16 تموز/ يوليو 2023، حيث سيبقى شحادة في الحبس المنزلي.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد حكمت في شباط/ فبراير الماضي على شحادة بالحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي.

الناشط السياسي، مراد حداد، من شفاعمرو: "بات واضحا جدا بأن الأحكام ضد معتقلي هبة الكرامة كانت جاهزة مسبقا، والتماهي واضح من قبل المحكمة مع ادعاءات الشرطة، على الرغم من أن كذب الشرطة واضح وكل الدلائل تشير لذلك". pic.twitter.com/KGjwIZRrAB — موقع عرب 48 (@arab48website) May 4, 2023

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن شحادة، ماهر تلحمي، لـ"عرب 48" إنه "قدمنا استئنافا ضد إدانة موكلي رامي شحادة وضد العقاب الذي فرضته محكمة الصلح قبل شهرين، وتطرقنا لتعامل الشرطة في يوم اعتقال موكلي. الشرطة فرقت المتظاهرين بشكل غير قانوني في حين يعدد القانون طرقا لتفريق المتظاهرين، كذلك اعتقال موكلي غير قانوني".

وأضاف أنه "على الرغم من مرور عامين على أحداث هبة الكرامة إلا أن التداول القضائي والأحكام لا تزال قاسية، وكأنه يتم معاقبة جميع المتظاهرين بالانتقام منهم".

وقال الناشط السياسي، مراد حداد، من شفاعمرو إنه "بات واضحا جدا بأن الأحكام ضد معتقلي هبة الكرامة كانت جاهزة مسبقا، والتماهي واضح من قبل المحكمة مع ادعاءات الشرطة، على الرغم من أن كذب الشرطة واضح وكل الدلائل تشير لذلك".

وأضاف أنه "لست متفائلا من المحكمة المركزية لأنه واضح جدا بأن القرارات في ملف هبة الكرامة سياسية".