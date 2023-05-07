أغلق المتظاهرون شارع 444 عند مفرق "راس عامر" - الطيبة والطيرة لمدة دقائق، ما أدى إلى ازدحامات مرورية، وذلك احتجاجا على تقاعس الشرطة.

وقف العشرات من أهالي مدينتي الطيبة والطيرة، مساء اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية عند مفرق "راس عامر"، احتجاجا على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وأغلق المتظاهرون شارع 444 عند مفرق "راس عامر" - الطيبة والطيرة لمدة دقائق، ما أدى إلى ازدحامات مرورية، وذلك احتجاجا على تقاعس الشرطة.

الطيبة: تظاهرة احتجاجا على الجريمة في المجتمع العربيّ pic.twitter.com/iNwGKr27JO — موقع عرب 48 (@arab48website) May 7, 2023

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الشرطة التي وصفوها بالمتقاعسة، إضافة إلى الهتاف بشعارات من قبيل؛ "الدور على مين" و"جسد المرأة لها، وليس للمجتمع".

وفي الأول من الشهر الجاري، ارتُكبت جريمة طعن في الطيبة، أسفرت عن مقتل الشابة براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام).

وفجعت الطيبة والمجتمع العربي بنبأ جريمة القتل إثر تعرض الضحايا للطعن في منزلهم بمنطقة البنوك في المدينة؛ ويشتبه بأن رب الأسرة هو من ارتكب الجريمة، في حين ينفي المشبه به بضلوعه في الجريمة.