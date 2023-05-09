الأربعاء: المتابعة تدعو لمظاهرة في عرابة تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

المتابعة تدعو إلى مظاهرة حاشدة في مدينة عرابة تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة، الذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و6 نساء.

من تشييع ضحايا العدوان على غزة (أ.ب.)

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى مظاهرة في مدينة عرابة، يوم غد، الأربعاء، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، فجر اليوم الثلاثاء، الذي أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 3 قادة في حركة "الجهاد الإسلامي" و4 أطفال و6 نساء.

جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة المتابعة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماعها الطارئ الذي عقدته بشأن العدوان على قطاع غزة والتطورات الأخيرة، بما فيها تدهور صحة الأسير وليد دقة، واغتيال الأسير الشهيد خضر عدنان.

ودعت المتابعة إلى "الرد على هذا التصعيد الإجرامي من خلال المشاركة القطرية الواسعة في المظاهرة التي ستنطلق يوم غد، الأربعاء، في مدينة عرابة، بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا".

ومن المقرر أن تنطلق المظاهرة في عرابة عند الساعة السابعة والنصف مساء من المسجد القديم في المدينة.

كما دعت المتابعة إلى "المشاركة الواسعة في مسيرة اللد يوم الجمعة المقبل، لإحياء الذكرى الثانية لـ‘هبة الكرامة‘ التي دعت إليها اللجنة الشعبية في اللد ولجنة المتابعة العليا".

وحمّلت المتابعة "حكومة اليمين الفاشي المسؤولية عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة وأي تصعيد إقليمي قد ينجم عنها".

وأفادت المتابعة بأنها أقرت "جدولا زمنيا لعدد من الخطوات الاحتجاجية ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، ستعلن عنها حتى نهاية هذا الأسبوع الجاري وفقا للتطورات السياسية".

وفجر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم "السهم الواقي"، أسفرت عن مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 20 آخرين بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وذلك بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع في غزة عقب استشهاد القيادي الأسير بحركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان.

واستشهد عدنان في سجنه بعد خوضه إضرابا عن الطعام استمر 89 يوما رفضا لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه وعلى رأسها "التحريض".

وإضافة إلى عز الدين قتل في القصف الإسرائيلي، وفق بيان لسرايا القدس، "أمين سر مجلسها العسكري جهاد شاكر الغنام، وعضو مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية فيها خليل صلاح البهتيني".