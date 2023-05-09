التحقيق في احتراق 3 حافلات بنهريا

احترقت ثلاث حافلات للركاب في مدينة نهريا، بعد اندلاع النار فيها، فجر اليوم الثلاثاء، في المنطقة الصناعية الشمالية.

من مكان الحريق بنهريا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

شبت ألسنة النار بثلاث حافلات للركاب خلال وقوفها في موقف للحافلات بالمنطقة الصناعية شمالي مدينة نهريا في منطقة الجليل الأعلى، دون وقوع إصابات فجر اليوم، الثلاثاء.

واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان حيث أخمدت الحريق بعد أن تسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة للحافلات.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي، صباح اليوم، بأن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت، الليلة الماضية، على إخماد حريق شب في 3 حافلات بنهريا. عملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها بمساعدة أدوات خاصة، إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب إندلاع هذا الحريق".