إصابة حرجة في حادث طرق جنوبي البلاد

أصيب شاب، بعد ظهر اليوم الخميس، بجروح وصفت بأنها حرجة، إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 3933، جنوبي البلاد.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'لخيش' تلقى الساعة 13:01 بلاغا حول حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 3933 قرب 'بني عياش'. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب وتم نقله إلى مستشفى 'كابلان' لاستكمال العلاج".
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
اقرأ/ي أيضًا | مصرع طفل (4 أعوام) بحادث طرق في كفر قاسم
التعليقات