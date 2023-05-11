إصابة حرجة في حادث طرق جنوبي البلاد

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 3933، جنوبي البلاد، اليوم، عن إصابة حرجة. وأجريت عمليات إنعاش للمصاب ونقل إلى مستشفى "كابلان" لاستكمال العلاج

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب شاب، بعد ظهر اليوم الخميس، بجروح وصفت بأنها حرجة، إثر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 3933، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة 'لخيش' تلقى الساعة 13:01 بلاغا حول حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع 3933 قرب 'بني عياش'. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش للمصاب وتم نقله إلى مستشفى 'كابلان' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.