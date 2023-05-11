تصريح ادعاء ضد قاتل شقيقته أزهار أبو ربيعة

"يوم 16 نيسان/ أبريل 2023 الساعة 00:30، دخل رجل إلى محطة الشرطة في عراد وأبلغ شرطيا مناوبا بأنه قتل شقيقته. وفي موقف السيارات المحاذي للمحطة وجد أفراد الشرطة شقيقته، وعمرها 28 عاما، دون علامات تدل بأنها على قيد الحياة".

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، صباح اليوم الخميس، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام، وطلبا لتمديد اعتقال قاتل (29 عاما) شقيقته أزهار أبو ربيعة (28 عاما) من قرية مكحول، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب جنوبي البلاد.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في يوم 16 نيسان/ أبريل 2023 حوالي الساعة 00:30، دخل رجل إلى محطة الشرطة في عراد وأبلغ شرطيا مناوبا بأنه قتل شقيقته. وفي موقف السيارات المحاذي للمحطة وجد أفراد الشرطة شقيقته، وعمرها 28 عاما، دون علامات تدل بأنها على قيد الحياة وعلى جسدها علامات عنف".

وأضافت أن "أفراد الشرطة اعتقلوا على الفور المشتبه به وفتحوا تحقيقا سريعا كُشف خلاله عن مكان اقتراق جريمة القتل، بمحاذاة شارع 80، شمالي مفرق تل عراد".

وأشارت إلى أن "طاقم التحقيق الخاص أجرى استجوابات وجمع إفادات وأدلة وبراهين، تربط المشتبه به (29 عاما) بتنفيذ الجريمة. وجرى تمديد اعتقال المشتبه به من حين لآخر في محكمة الصلح ببئر السبع، ومع الانتهاء من التحقيق بالشرطة ووجود أدلة ضده، قدمت النيابة في منطقة الجنوب تصريح ادعاء ومددت محكمة الصلح مدة اعتقاله".

ومن المزمع أن تقدم النيابة، غدا، لائحة اتهام وطلبا لتمديد اعتقال المشتبه به لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.