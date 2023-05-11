شفاعمرو: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شخص (20 عاما)، بجروح وصفت بأنها حرجة، من جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفاعمرو، مساء اليوم، الخميس.

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لمصاب بحالة حرجة قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها "شرعت بالتحقيق في حادثة إطلاق نار باتجاه شخص في مدينة شفاعمرو أسفرت عن إصابته بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبام لتلقي العلاج".

وأضافت أن عناصرها "سارعت إلى مكان الحادث، وشرعوا بنشاط مسح وتمشيط لرصد المشتبه بهم في إطلاق النار والتحقيق في ملابسات الحادث"، وأضافت أن خلفية الجريمة لم تتضح بعد.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم العنف والقتل، وسط تصاعد الشعور بفقدان الأمن الشخصي، فيما تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن مع عصابات الإجرام.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.