ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محل لبيع السيارات ومركبات أخرى في كريات شمونة للاحتراق، علما أن الشرطة اعتقلت شابا من سخنين شبهة إضرام النار بمحل للسيارات في كريات شمونة، يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2023.

من مكان الحريق بكريات شمونة، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أسفر حريق هائل شب، فجر اليوم الإثنين، بمحل لبيع السيارات في المنطقة الصناعية الجنوبية بمدينة كريات شمونة، شمالي البلاد، عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بعدد من المركبات.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم الإثنين، على إخماد حريق في محل لبيع السيارات، وذلك بعد تلقي بلاغ حول اشتعال النيران في عدة سيارات بالمكان. الطواقم تمكنت من إخماد الحريق الذي طال العديد من السيارات في المكان. لم يبلغ عن إصابات".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محل لبيع السيارات ومركبات أخرى في كريات شمونة للاحتراق، علما أن الشرطة اعتقلت شابا من سخنين شبهة إضرام النار بمحل للسيارات في كريات شمونة، يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2023.

وفي حريق اندلع، يوم 29 أيار/ مايو 2022، تضررت ثماني حافلات بشكل كبير كانت مركونة في المنطقة الصناعية الشمالية بمدينة كريات شمونة.