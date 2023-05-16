النقب: طلاب محرومون من الدراسة بسبب انعدام السفريات

حول أوضاع الطلاب، أوضح الأطرش أن "معظم الطلاب المضربون عن المدرسة هم من المرحلة الإعدادية ويصل عددهم إلى 60 طالبا وطالبة، والإضراب بدأ يوم الخميس الماضي".

واصل، اليوم الثلاثاء، عشرات الطلاب والطالبات من المرحلتين الإعدادية والابتدائية من بلدة مكحول في النقب إضرابهم والامتناع عن التوجه إلى المدرسة، وذلك بسبب عدم توفر سفريات تنقل الطلاب من البلدة للمدارس، وبدأ الطلاب إضرابهم عن المدرسة، يوم الخميس الماضي، وذلك حتى يتم إيجاد حل لسفريات الطلاب.

وتتبع بلدة مكحول لمجلس الإقليمي القيصوم في النقب، ويضم مجلس القيصوم 7 قرى وهي: أم بطين، والسيد، وترابين، ومكحول، وكوحلا، ودريجات، سوعا.

وقال رئيس مجلس القيصوم الإقليمي سلامة الأطرش، لـ"عرب 48" إن "إضراب الطلاب بدأ يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب عدم توفر سفريات تنقل الطلاب من بلدة مكحول التابعة لمجلس القيصوم الإقليمي إلى المدرسة، وعدم توفر سفريات تقل الطلاب يعود إلى وزارة التربية والتعليم التي ترفض نقل طلاب يبعدون أقل من 2000 متر عن المدرسة كما مختلف المدارس".

وأضاف الأطرش أنه "لا يوجد في بلدة مكحول لجنة أولياء أمور للطلاب، وإنما من قرر الإضراب أحد الأهالي، والوزارة ترفض توفير سفريات للطلاب الذين يبعدون أقل من 2000 متر عن المدرسة، وطلاب مكحول يبعدون قرابة 1400 عن المدرسة".

وحول أوضع الطلاب، أوضح الأطرش أن "معظم الطلاب المضربون عن المدرسة هم من المرحلة الإعدادية ويصل عددهم إلى 60 طالبا وطالبة، والإضراب بدأ يوم الخميس الماضي".

واختتم الأطرش حديثه بالقول إننا "نعمل من أجل إيجاد حل لهؤلاء الطلاب، خاصة أن الطلاب خسروا الكثير من المواد خلال فترة أزمة وباء كورونا، وتداعيات كورونا لا تزال تؤثر على مستوى الطلاب التعليمي، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن يعود الطلاب بأقرب وقت ممكن إلى مقاعد الدراسة".