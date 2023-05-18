أم الفحم: تصريح ادعاء ضد مشتبه بالاعتداء على زوجته

قدمت نيابة الشرطة في الخضيرة تصريح مدعٍ عام ضد المشتبه به في محكمة الصلح، استعدادًا لتقديم لائحة اتّهام لما نسب ضدّه مرفقة بطلب تمديد توقيفه لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.

قدمت نيابة الشرطة تصريح ادعاء عام ضد شخص (46 عاما) من مدينة أم الفحم، بشبهة الاعتداء على زوجته وتهديدها والتسبب لها بإصابات.

ووفقا للشرطة اليوم، الخميس، "شرعت الشرطة بالتحقيق، يوم 13.5.2023، مع تلقي شكوى عن مشتبه (46 عاما) قام بالاعتداء على زوجته وتهديدها مرات عدة، وعليه أجرى محققون من مركز للشرطة في أم الفحم تحقيقًا حساسًا ومضنيًا بالتعاون مع محققين مختصين في جرائم العنف الأسري، وخلال التحقيق تبيّن أن المشتبه به اعتاد على مهاجمة زوجته وتهديدها مرات عديدة، بالإضافة إلى التسبب لها بإصابات".

وأضافت أنه "بفضل إجراء تحقيق مهني ومكثف، تم إلقاء القبض على المشتبه به (46 عاما)، إذ أحيل إلى التحقيق وبعدها تمّ اعتقاله. ووفقًا للنتائج والأدلة تم تمديد توقيفه من وقت إلى آخر في محكمة الصلح بالخضيرة، وكما ذكر، قدمت نيابة الشرطة في الخضيرة تصريح مدعٍ عام ضد المشتبه به في محكمة الصلح، استعدادًا لتقديم لائحة اتّهام لما نسب ضدّه مرفقة بطلب تمديد توقيفه لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية".