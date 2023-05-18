حرائق "متعمدة" في جديدة المكر

أضرمت النار في عدة مواقع بجديدة المكر، وتواصل الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق في ملابسات هذه الحرائق. ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين.

حرائق في جديدة المكر، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

شهدت جديدة المكر في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد، عدة حرائق في أحيائها، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق الرسمي بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أنه "لدى وصول الطواقم تبين أن الحرائق شبت في شاحنة وأشواك ومدرسة".

وأضاف أن "الطواقم عملت على إخماد النيران ومنع انتشارها بمساعدة أدوات خاصة، إلى جانب البحث عن عالقين. لم يبلغ عن إصابات. وأشار التحقيق الأولي، على ما يبدو، أن النيران أُضرمت بشكل متعمد".

وتواصل الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق في ملابسات الحرائق. ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إضرام النار بشكل متعمد في جديدة المكر.