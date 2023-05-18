"مسيرة أعلام" في اللد: اللجنة الشعبية تحمل البلدية والشرطة تبعات الاستفزازات

دعت اللجنة الشعبية الأهالي إلى الالتفاف حول حاراتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم حتى لا تنالهم يد العدوان، حسبما جاء في بيانها.

قالت اللجنة الشعبية باللد عشية "مسيرة الأعلام" المقررة بالمدينة، إن "مرور المسيرة الاستفزازية في الأحياء العربية هو مساس صارخ بمشاعرنا ورقص على دماءنا وجراحنا"، فيما حملت المسؤولية الكاملة لبلدية اللد والشرطة حول تبعات هذه الاستفزازات.

وجاء في بيان اللجنة الشعبية في اللد أن "إقامة هذه المسيرة في اللد خصوصا هو خدمة لأجندات المجموعات الإرهابية اليهودية التي كانت السبب الرئيسي في أحداث هبة الكرامة وأن هذه المسيرة هو إعادة محاولاتها لتغيير هوية اللد بالعربدة".

وأضاف أن "إغلاق شوارع المدينة لفترة أربع ساعات متواصلة وتعطيل مصالح الناس وخصوصا العرب منهم يتعدى الحق في التظاهر إلى نشر للفوضى ومساس بالأمن والنظام العام".

ودعت اللجنة الشعبية الأهالي إلى الالتفاف حول حاراتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم حتى لا تنالهم يد العدوان، حسبما جاء في بيانها.

وفي السياق، ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، أنها أتمت استعداداتها لـ"مسيرتي الأعلام" المقرر لهما الخميس في اللد والرملة، إذ ستغلق عددا من الشوارع في اللد من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثالثة عصرا، كما شوارع أخرى في الرملة من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء.

وقالت إنها "ستقوم باستخدام كافة الوسائل والصلاحيات والوحدات الخاصة المنتشرة في المكان في حال وقوع أي محاولة للإخلال بالنظام العام".