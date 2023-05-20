كفر ياسيف: المئات يتظاهرون ويغلقون شارع 70 تنديدا بالجريمة

رفع المتظاهرون لافتات منددة باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي، كما ألقيت بعض الكلمات في أعقاب جريمة قتل الشاب مساعدي وهو ابن نائب رئيس المجلس المحلي في البلدة.

من التظاهرة الاحتجاجية في كفر ياسيف

تظاهر المئات من أهالي كفر ياسيف اليوم، السبت، تنديدا بالعنف والجريمة في أعقاب مقتل الشاب فراس زاهي مساعدي (28 عاما) إثر تعرضه وشاب آخر من الشيخ دنون لجريمة إطلاق نار مساء الخميس.

وعمّ الإضراب بلدة كفر ياسيف اليوم، السبت، إذ شمل كافة مرافق الحياة باستثناء المدارس التي خصصت حصة دراسية لتقديم الشرح والتوجيه للطلاب لمحاربة العنف والجريمة.

وانطلقت التظاهرة من ساحة العين وصولا إلى دوار شارع 70، إذ جرى إغلاقه أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة باستفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي، كما ألقيت بعض الكلمات في أعقاب جريمة قتل الشاب مساعدي وهو ابن نائب رئيس المجلس المحلي في البلدة.

وألقى رئيس مجلس محلي كفر ياسيف، شادي شويري، كلمة خلال التظاهرة حيث حمل الشرطة مسؤولية تفشي جرائم القتل وحيازة السلاح في المجتمع العربي.

وأضاف أن "القتلى هم ليسوا أرقاما فقط بل هم أسماء وعائلات، سيما وأن جرائم القتل تسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية ولا يمكن لأحد أن يحصرها غير المشاكل النفسية والاقتصادية".

وطالب شويري الشرطة الإسرائيلية القيام بمسؤوليتها في جمع السلاح ووقف جرائم القتل والكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء.

ودعا الأهالي إلى المشاركة في قافلة السيارات التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا والمقرر لها غدا، الأحد، تنديدا بجرائم القتل وتقاعس الشرطة.