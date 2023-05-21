اتهام 4 أشخاص من رهط بقتل الفتى محمد أبو هواش

نسبت النيابة لأربعة أشخاص من رهط تهمة قتل الفتى محمد أبو هواش البالغ من العمر 14 عاما، الشهر الماضي، في إطار نزاع عائلي في المدينة.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد أربعة من سكان رهط نسبت إليهم تهمة قتل الفتى محمد أبو هواش البالغ من العمر 14 عاما، الشهر الماضي، في إطار نزاع عائلي في المدينة.

وتعود جريمة القتل إلى فجر يوم 15 نيسان/ أبريل 2023، حينما تعرض الضحية لإطلاق نار إثر شجار وقع في حارة 5 بمدينة رهط.

وجاء في التفاصيل آنذاك، أنه قبيل الجريمة بيوم وقع شجار بالحي بين عائلة أبو هواش وعائلة أخرى، تخلله ضرب بالأيدي واعتداء على المركبات، وسرعان ما لم تهدأ الأمور في الحي ليتطور الشجار حتى تخلله إطلاق نار استمر لساعات طويلة.

وفي أعقاب ذلك، حضرت قوات من الشرطة التي كانت على دراية بالنزاع بين العائلتين على خلفية خلاف على قطعة أرض، وبحسب عائلة أبو هواش، فقد جمعت الشرطة الأدلة ولم تعتقل أحدا (عند وقوع الجريمة) ومن ثم تركت المكان.