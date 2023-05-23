تصريح ادعاء ضد قاتل زوجته وطفليهما من الطيبة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة تصريح ادعاء ضد محمد مصاروة من الطيبة، قاتل زوجتهِ براءة جابر مصاروة وطفليهما أمير وآدم، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة بيتح تكفا، صباح اليوم الثلاثاء، تصريح مدع عام ضد محمد شيخ علي مصاروة (33 عاما) من مدينة الطيبة، بتهمة اقتراف جريمة قتل زوجتهِ براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليهما أمير (عامان) وآدم (نصف عام)، طعنا بالسكين، في منزل العائلة، فجر يوم 1 أيار/ مايو 2023.

ومن المزمع أن تُقدم النيابة للمحكمة المركزية في مدينة اللد، يوم غد الأربعاء، لائحة اتهام بالقتل العمد ضد قاتل زوجته وطفليهما.

ضحايا الجريمة

ونسبت النيابة العامة للمتهم مصاروة تهمة القتل العمد وتشويش إجراءات التحقيق.

وكانت المحكمة قد مددت اعتقال الزوج أربع مرات متتالية على ذمة التحقيق، لغاية اليوم.