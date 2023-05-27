مصرع شاب إثر تدهور سيارته بالقرب من "نوف هجليل"

انقلبت السيارة بالشاب بغابة بالقرب من "نوف هجليل" في ساعات فجر اليوم السبت.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث انقلاب وتدهور سيارته، ساعات فجر اليوم السبت، بالقرب من "نوف هجليل".

وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان صدر عنها إن "مركز الإسعاف استلم بلاغا حول انقلاب سيارة عدة مرات إلى وادي في غابة تشرشل قرب ‘نوف هجليل‘، ثم أقرّ الطاقم الطبي وفاة المصاب (30 عاما) متأثرًا بجراحه البالغة".

وكان قد لقيت شابة، في الثلاثينيات من عمرها، مصرعها وأصيب شاب (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 4 وسط البلاد، أمس الجمعة.

واستدعي طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة شابة متأثرة بجراحها الخطيرة.

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.