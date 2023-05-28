اتهام شاب باقتراف جريمة قتل كمال محاميد من أم الفحم

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد شاب (28 عاما) من قرية معاوية في منطقة وادي عارة، نسبت إليه تهمة قتل كمال محاميد (63 عاما) من سكان مدينة م الفحم بإطلاق نار، يوم 2 نيسان/ أبريل 2023، على خلفية جنائية.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهم كان على خلاف مع ابن الضحية، وقد وصل وشخص آخر إلى بيتهم في أم الفحم، وطلب أن يواجه الابن، عندها خرج إليه والده وابنه، وقال للمتهم "نحن لسنا طرفا في هذا الخلاف، وبإمكانك الحديث مع ابني الذي يسكن في مدينة نوف هجليل لحل الأمر بينكما".

وذُكر في لائحة الاتهام أن المتهم توجه إلى نوف هجليل، وقال للابن الذي هو على خلاف معه إنه "يجب أن تدفع لي ثمن سلاح اشتريته مني قبل مدة"، وقد رد عليه ابن الضحية "أنا لست مدين لك"، وحصل بينهما جدال، عندها هدد المتهم بأنه سوف يؤذي أفراد عائلته، وعاد المتهم إلى أم الفحم وقتل كمال محاميد بسبب الخلاف مع ابنه، على الرغم من أن الضحية لم تكن له علاقة بالخلاف.