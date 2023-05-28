طلعة عارة: تصريح ادعاء ضد شخص عنّف زوجته

اعتقلت الشرطة الزوج بشبهة ممارسة العنف داخل العائلة، وجرى تمديد اعتقاله من حين لآخر، إلى أن قدمت نيابة الشرطة تصريح ادعاء إلى محكمة الصلح بمدينة الخضيرة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده.

قدمت نيابة الشرطة، اليوم الأحد، تصريح ادعاء ضد شخص، في الأربعينيات من العمر، من منطقة المجلس الإقليمي طلعة عارة، نسبت إليه تعنيف زوجته مرات عدة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن أفرادها اعتقلوا أحد سكان طلعة عارة بشبهة الاعتداء على زوجته مرات عدة، وجرى صباح اليوم وبعد الانتهاء من التحقيق تقديم تصريح ادعاء ضد المشتبه به.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، يوم 18 أيار/ مايو 2023، إثر تلقيها بلاغا بأن الزوج اعتدى على زوجته وضربها الأمر الذي عاد عليه مرات عدة في فرص مختلفة.

واعتقلت الشرطة الزوج بشبهة ممارسة العنف داخل العائلة، وجرى تمديد اعتقاله من حين لآخر، إلى أن قدمت نيابة الشرطة تصريح ادعاء إلى محكمة الصلح بمدينة الخضيرة تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده، صباح اليوم، وطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.