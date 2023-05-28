5 قتلى خلال 24 ساعة: مصرع شخصين بحادثي طرق جنوبي البلاد

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انقلاب مركبة في بلدية ريشون لتسيون، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شاب في الثلاثينيات من عمره، فيما نقل على وجه السرعة شاب (25 عاما) إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

لقي شخصان مصرعيهما في حادثي طرق على شوارع البلاد في منطقة الجنوب، فجر اليوم الأحد، علما أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية لقي 5 أشخاص مصارعهم في حوادث طرق التي شهدتها طرقات البلاد.

ولقي رجل (30 عاما) مصرعه جراء انقلاب مركبة في بلدة ريشون لتسوين.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء انقلاب مركبة في بلدية ريشون لتسيون، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة شاب في الثلاثينيات من عمره، فيما نقل على وجه السرعة شاب (25 عاما) إلى المستشفى لاستكمال العلاج، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات انقلاب المركبة.

وفي حادث طرق آخر، لقي شخص (45 عاما) مصرعه، فجر اليوم، بمحاذاة مفرق "خولده" (كريات عكرون) على شارع 411 إثر تصادم بين حافلة ومركبة خصوصية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق بالقرب من كريات عكرون على شارع رقم 411، وقدم الطاقم الطبي الإسعاف الأولية لشخص في الأربعينات من عمره وصفت حالته بالحرجة.

ونقل المصاب إلى المستشفى، حيث أقر الطاقم الطبي في مستشفى "كابلان" وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، علما أن إصابته كانت بالرأس.

ومساء السبت، لقي شخصان مصرعيهما وأصيب 3 آخرون بجروح في حادث طرق بين ثلاث سيارات على شارع 90 الواصل بين البحر الميت وأريحا، جنوبي البلاد.

كما لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه في حادث انقلاب وتدهور سيارته، ساعات فجر يوم السبت، بالقرب من "نوف هجليل".

ويستدل من معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، أنه منذ مطلع العام الحالي لقي 148 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة.