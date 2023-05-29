جلسة طارئة إثر إطلاق النار على منزل رئيس مجلس يافة الناصرة

شجب المجلس المحلي برئيسه وأعضائه وموظفيه "الاعتداء الآثم، والذي هو غريب على يافة الناصرة وأهلها، آملين بعدم تكراره ومحاسبة الجناة".

عقدت صباح اليوم، الإثنين، جلسة طارئة لاستنكار حادث إطلاق النار، ليلة أمس، على منزل رئيس المجلس المحلي، ماهر خليلية، من أجل شجب الاعتداء ومطالبة الشرطة بالكشف عن الجناة، وبحث أطر اجتماعية وتربوية للحد من ظواهر العنف بشكل عام.

واستنكر المجلس المحلي برئيسه وأعضائه وموظفيه "الاعتداء الآثم، والذي هو غريب على يافة الناصرة وأهلها، آملين بعدم تكراره ومحاسبة الجناة".

وطالب مجلس يافة الناصرة المحلي الشرطة بـ"العمل بكل جدية من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين، والضرب بيد من حديد في سبيل الحد من ظاهرة العنف والجريمة".