اعتقال مشتبهين وضبط أسلحة و638 ألف شيكل في بيت بمعلوت- ترشيحا

اعتقلت الشرطة ثلاثة من أبناء العائلة (27 و52 و50 عاما) من معلوت- ترشيحا، تواجدوا في المكان، وذلك للاشتباه بحيازة المضبوطات، وجرى إحالتهم للتحقيق.

أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة من أنواع مختلفة وذخيرة لكميات كبيرة ومبلغا يزيد عن نصف مليون شيكل نقدا داخل بيت في معلوت- ترشيحا.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها أجرت تفتيشا داخل المنزل في معلوت- ترشيحا، شاركت فيه "وحدة الكلاب" البوليسية و"وحدة قصاصي الأثر" و"حرس الحدود" التابعة لها، ضمن حملة مكافحة حمل واستخدام أسلحة غير قانونية في المجتمع العربي.

وأضافت أنه خلال التفتيش في محيط البيت، والمخزن، وتحت فرشة بغرفة النوم، عُثر على سلاح من نوع "كارلو"، و"بندقية هواء مع كرات حديد"، وبندقتي "إيرسوفت"، وذخيرة بكميات كبيرة، ومادة يشتبه بأنها مخدرات، وأمشاط عدة معدة لأسلحة مختلفة، و638 ألف شيكل داخل خزانة ملابس رب العائلة.

واعتقلت الشرطة ثلاثة من أبناء العائلة (27 و52 و50 عاما) من معلوت- ترشيحا، تواجدوا في المكان، وذلك للاشتباه بحيازة المضبوطات، وجرى إحالتهم للتحقيق.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، خلال اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق في الشبهات التي نسبتها إليهم الشرطة.