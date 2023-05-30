مصرع رضيع بحادث دهس في النقب

أُصيب الرضيع في عدّة أعضاء بجسده، وحينما وصل إلى العيادة، لم تكن تبدو عليه علامات حياة، وقد اضطر أفراد الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته بعيد ذلك.

لقي رضيع يبلغ من العمر عاما ونصف العام، مصرعه، إثر تعرّضه للدهس في حادث طرق، وقع في منطقة النقب، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأفاد طاقم طبيّ بأن الرضيع نُقل إلى عيادة محليّة في ديمونة، بعد أن صدمته سيارة.

وأشار إلى أن الرضيع أُصيب في عدّة أعضاء بجسده، وحينما وصل إلى العيادة، لم تكن تبدو عليه علامات حياة، وقد اضطر أفراد الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته بعيد ذلك.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب طفل بجروح خطيرة، إثر تعرّضه للدهس في قرية مشيرفة في منطقة وادي عارة.