إصابة خطيرة لعامل سقط من علو في أسدود

أصيب عامل (25 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطه عن ارتفاع 5 طوابق خلال عمله في ورشة بناء في شارع "نتان الباز" في مدينة أسدود (أشدود)، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 12:18، بلاغا عن عامل سقط عن ارتفاع 5 طوابق خلال عمله في ورشة بناء بشارع (نتان ألباز) في مدينة أشدود. قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للعامل الذي أصيب بجروح عدة وتم نقله إلى مستشفى (أسوتا) في أشدود، وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي السياق، لقي المهندس محتسب زيدان (40 عاما) من كفر مندا، مصرعه بعد ظهر أمس، الإثنين، إثر تعرضه للدهس خلال تواجده في ورشة عمل على شارع 2 بمساره قرب نتانيا.

مصرع 33 شخصا في حوادث العمل منذ مطلع العام

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 33 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.