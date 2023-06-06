النظر في دعوى تشهير وقذف بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد منظمة الصيد البحري

سامي العلي: "كأهل بحر صامدين، لن ترهبنا الملاحقة وسنبقى ندافع عن موروثنا ونحمي مصدر رزقنا بكل ما أوتينا من قوة".

تعقد محكمة الصلح في تل أبيب، هذه الساعة، جلسة ثانية لمتابعة بحث الدعوى القضائية، التي قدمتها شركة حماية الطبيعة، ضد منظمة الصيد البحري ورئيسها وعضو إدارتها والمتحدث باسمها.

وقال عضو ادارة المنظمة والمتحدث باسمها، سامي العلي، قبل بدء الجلسة؛ إن "دعوى تشهير وقذف بقيمة 2.5 مليون شيكل، هدفها ردعنا عن مواصلة نضالنا العادل من أجل موروثنا، ومحاولة بائسة لإسكات صوت الحق. هذه الدعوى تندرج ضمن حملة الملاحقة والشيطنة التي تقودها شركة حماية الطبيعة وأباطرة الاقتصاد منذ عام 2012، للسيطرة على الحيز البحري ولاقتلاعنا من بحرنا".

وأكد أنه "كأهل بحر صامدين، لن ترهبنا الملاحقة وسنبقى ندافع عن موروثنا ونحمي مصدر رزقنا بكل ما أوتينا من قوة".