مصرع شاب جراء انزلاق دراجته النارية وسط البلاد

أسفر حادث انزلاق دراجة نارية على شارع 20 (أيالون شمال) باتجاه تل أبيب، وسط البلاد، عن مصرع شاب عشريني، فجر اليوم..

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي شاب مصرعه، فجر اليوم الخميس، جراء انزلاق دراجته النارية على شارع 20 (أيالون) باتجاه تل أبيب، وسط البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (دان) تلقى بلاغا، الساعة 04:03، حول سائق انزلاق دراجة نارية على شارع 20 (أيالون) شمال، بالقرب من مفترق (ككال)، وأقر الطاقم الطبي وفاة السائق (22 عاما) على الفور بعد محاولات إنعاش باءت بالفشل".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 162 شخصا، بينهم 41 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع، منذ مطلع العام 2023 وحتى الإثنين، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل ضحايا الحادث المذكور.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.