هدم بركة سباحة في قلنسوة

من مكان الهدم بقلنسوة، اليوم (عرب 48)

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة، بركة سباحة في مدينة قلنسوة، صباح اليوم الخميس.

وقامت قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها بتطويق المنطقة وتوفير الحماية لآليات الهدم.

وتقع البركة في منطقة شرقي شمال مدينة قلنسوة، إذ تدعي السلطات أن أمر الهدم جاء بسبب استخدام "غير قانوني" للأرض.

وقال صاحب البركة التي تم هدمها صباح اليوم في قلنسوة، عبد متاني، لـ"عرب 48" إن "السلطات الإسرائيلية لم تمهلنا الوقت الكافي لأجل محاولة استصدار تراخيص للبركة، مع أنها أقيمت بالأرض الخاصة بنا، وليست على حساب الحيز العام".

وأضاف أن "قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت المكان، وكأننا مجرمين، وكل هذا من أجل بركة من خشب على أرض خاصة. حين رأيت القوات الكبيرة التي ترافق الجرافات، صدمت من هذا العدد".

وختم متاني بالقول إن "هناك هجمة شرسة على كل أصحاب الأراضي في المثلث. للأسف لا حلول بالأفق ولا نستطيع فعل شيء بأرض هي ملكنا الخاص، وهذا كله بسبب السياسات العنصرية بالإضافة إلى إهمال السلطات المحلية".

وفي سياق ذي صلة، هدمت آليات وجرافات "سلطة أراضي إسرائيل" بحماية قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الخميس، عزبة كبيرة في قرية دير حنا، في منطقة السهل.