مصرع رجل غرقا في إيلات

لقي شخص (60 عاما) مصرعه بعد تعرضه للغرق في مدينة إيلات، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب، تلقى بلاغا، الساعة 08:07، حول تعرض رجل للغرق في مدينة إيلات، وعليه وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وأجرت عمليات الإنعاش لرجل (60 عاما)، لكن تمّ إقرار وفاته بعد فترة وجيزة".
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادثة الغرق.
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