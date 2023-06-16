مصرع عيد العمراني من رهط في حادث طرق

أسفر حادث طرق مروع وقع بين أربع سيارات، الليلة الماضية، عن مصرع عيد جمعة العمراني (36 عاما) من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

لقي عيد جمعة العمراني (36 عاما) من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق مروع، الليلة الماضية.

وذكرت مصادر طبية أن الحادث القاتل بين أربع مركبات على شارع 232، بين "كيبوتس بورور حيل" وبلدة "إيفيم" في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغيف" بالقرب من مدينة "سديروت".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وأغلقت الطريق أمام حركة المرور لغاية إخلاء الضحايا.

167 شخصا، بينهم 43 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

وفي سياق متصل، يستدل من تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، أن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ودعت الجمعية وزارة المواصلات إلى إقرار "الخطة القطرية للأمان على الطرق" وإنقاذ حياة البشر خصوصا السائقين من فئة الشباب.

من مكان الحادث (تصوير طاقم الإنقاذ)

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 167 شخصا، بينهم 43 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.