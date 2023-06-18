مصرع شاب وإصابة آخر بحادث بين درّاجة نارية ومركبة في النقب

جاء في التفاصيل أن الحادث وقع بين مركبة ودرّاجة ناريّة، على شارع رقم 25، غربيّ بئر السبع، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة شخص بجراح متوسطة الخطورة.

لقي شاب يبلغ من العمر 37 عامًا، مصرعه، وأُصيب آخر بجراح، إثر حادث طرق وقع في منطقة النقب، مساء اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع بين مركبة ودرّاجة ناريّة، على شارع رقم 25، غربيّ بئر السبع، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة شخص بجراح متوسطة الخطورة، ولأسباب لم تُحدَّد حتى الآن.

ووصل طاقم طبيّ إلى مكان وقوع الحادث، حيث أقرّ وفاة الشاب ذو الـ37 عاما، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

كما قدّم الإسعافات الأولية لمصاب في العشرينات من عمره، ونقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقّي العلاج.

وذكرت الشرطة في بيان، أن عناصرها تتواجد في مكان وقوع الحادث، للعمل على تنظيم حركة المرور.

وقال احد أفراد الطاقم الطبي"اضطررنا إلى إعلان وفاة سائق الدراجة النارية في مكان الحادث، بسبب طبيعة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها".

وبحسب تقرير جديد أصدرته جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر)، حديثا، فإن السائقين الشباب ممن دون سن الرابعة والعشرين من المجتمع العربي، هم الأكثر ارتكابا لحوادث الطرق القاتلة.

وتبين من التقرير أنه خلال الأعوام 2013 - 2022 شهدت شوارع البلاد نحو 25 ألف حادث طرق تسبب في وقوعها سائقون شبان عرب.

ويستدلّ من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 167 شخصا، بينهم 43 مواطنا عربيا، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام الجاري، وحتى السادس عشر من الشهر الجاري.