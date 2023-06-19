اعتقال شقيقين وآخرين من البقيعة بشبهة غسل أموال بنحو 150 مليون شيكل

وفقا للشرطة "ألقي القبض على شقيقين وآخرين من بلدة البقيعة بالشمال للاشتباه في قيامهم بأعمال احتيالية ضد سلطات الدولة بينها التأمين الوطني ووزارة الصحة، ومخالفات ضريبية، وغسلوا مبالغ كبيرة من المال".

اعتقلت الشرطة شقيقين وآخرين من قرية البقيعة في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة "الاحتيال على الدولة وغسل الأموال بنحو 150 مليون شيكل".

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإنه "بعد تحقيقات الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، تم القبض على شقيقين وآخرين من بلدة البقيعة بالشمال للاشتباه في قيامهم بأعمال احتيالية ضد سلطات الدولة بينها التأمين الوطني ووزارة الصحة، ومخالفات ضريبية، وغسلوا مبالغ كبيرة من المال باستخدام العديد من الشركات التي يمتلكونها منها مستشفيات التمريض وفروع خدمات التمريض وشركات تجارة الأدوية وغيرها".

وأضافت أنه "بحسب الاشتباه فإن أنشطة المشتبه بهم كانت بمثابة منصة اقتصادية ومحور غسيل أموال لتنظيم إجرامي. من التحقيق، حتى الآن، يبدو أن حجم الجرائم يقدر بنحو 150 مليون شيكل. وأثناء تفتيش منازل المشتبه بهم، تم ضبط سيارات فاخرة وصندوق ذخيرة يحتوي على حوالي 1000 رصاصة وسترات واقية، وأموال نقدية وشيكات بقيمة تقديرية بنحو مليون شيكل والعديد من المستندات والحواسيب".