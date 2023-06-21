اعتقال شبان من كفر قاسم بشبهة التزوير والحصول على أكثر من 5 ملايين شيكل

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم، ثلاثة أشخاص من سكان مدينة كفر قاسم، بشبهة التزوير والاحتيال في مباريات (التوتو) والحصول على أكثر من 5 ملايين شيكل.

ألقت الشرطة القبض على 3 شبان من كفر قاسم للاشتباه بتزويرهم وتغيير نتائج مباريات المراهنات الرياضية والحصول على أكثر من 5 ملايين شيكل.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإنه "بعد تحقيقات أجرتها الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، في الاشتباه بالاحتيال في مباريات (التوتو)، اتضح خلال التحقيق أن موظفا بالتوتو يعمل كمبرمج تقني، قام بإجراءات تغيير لنتائج المباريات لفترة قصيرة، وفي نفس الوقت وصل مشتبه بهم آخرون نيابة عنه إلى أكشاك التوتو في منطقة المركز، وحصلوا على المكاسب المالية بعد تعبئة الاستمارات حسب طلبات الشاب التقني المشتبه به. مباشرة بعد الحصول على المكاسب الاحتيالية، أعاد المشتبه به النتائج إلى النتائج الحقيقية. وكشف التحقيق أيضا أن المشتبه بهم تلقوا عن طريق الاحتيال أكثر من 5 ملايين شيكل خلال فترة عام ونصف تقريبا".

وأضافت أنه "صباح اليوم، تم القبض على 3 مشتبه بهم (26 عامًا) من سكان كفر قاسم. خلال تفتيش منازلهم، تم ضبط حواسيب وهواتف والنقود واستمارات وشيكات التي تربطهم بجرائم الاحتيال".