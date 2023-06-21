النظر في ملف 3 من معتقلي هبة الكرامة من زلفة

المحامي خالد محاجنة: "النيابة العامة تصر على محاكمة الشباب، وفرض أحكام عالية عليهم، ونحن طاقم الدفاع نحاول أن نفنّد ادعاءات النيابة والتي تزعم أن ما حصل كان بدوافع إيدولوجية وسياسية".

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

واصلت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، التداول في ملف ثلاثة من معتقلي هبة الكرامة من قرية زلفة، وهم عبيدة زيتاوي (23 عامًا)، وإبراهيم أبو بكر (22 عامًا)، وكريم أبو بكر (19 عامًا).

واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى شهادات من طرف المعتقلين الثلاثة وأيضًا من طرف النيابة العامة، وترافع المحاميان خالد محاجنة وأحمد يونس عن الشباب.

واعتُقل 13 شابًا من زلفة في أعقاب أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، يقبع 7 شبان منهم خلف القضبان في سجن مجيدو بمنطقة وادي عارة، وسرحت المحكمة 5 شبان من الحبس لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

وقال المحامي خالد محاجنة لـ"عرب 48" إن "هذه الجلسة هي رقم 40 لشباب زلفة الذي اعتقلوا على خلفية هبة الكرامة التي اندلعت أحداثها عام 2021، إذ لا تزال مجموعة من الشباب من زلفة قيد الاعتقال".

وأضاف أن "النيابة العامة تصر على محاكمة الشباب، وفرض أحكام عالية عليهم، ونحن طاقم الدفاع نحاول أن نفنّد ادعاءات النيابة والتي تزعم أن ما حصل كان بدوافع إيدولوجية وسياسية".

وختم محاجنة بالقول إن "موقف المحكمة، اليوم، كان إيجابيًا نوعًا ما، إذ أنها ضغطت على النيابة العامة من أجل إنهاء الملف وتعديل لوائح الاتهام، لكن النيابة تصر على تقديم لوائح الاتهام. نأمل بأن ننجح في تعديل لوائح الاتهام".