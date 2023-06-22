الشرطة تشن حملة واسعة على بير هداج بالنقب

وفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الخميس، فإنها نفذت "حملة واسعة في بير هداج بالنقب، وتم ضبط ممتلكات مسروقة ومخدرات والقبض على مشتبه بهم"

داهمت الشرطة الإسرائيلية وقوات "حرس الحدود" ومروحيات، في حملة واسعة منازل مواطنين في قرية بير هداج، جنوبي صحراء النقب، واعتقلت خمسة أشخاص وصادرت ممتلكات ومركبات وغيرها.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الخميس، فإنها نفذت "حملة واسعة في بير هداج بالنقب، وتم ضبط ممتلكات مسروقة ومخدرات والقبض على مشتبه بهم".

وعن الحملة التي شنتها على القرية، قالت إنه "داهمت شرطة النقب وقوات حرس الحدود ومروحيات، منازل لمرتكبي الجرائم في مجال الأسلحة والمخدرات والممتلكات في قرية بير هداج في النقب، وتم ضبط 14 مركبة و20 كيلوغراما من الحشيش ونحو 118 غراما من الكوكايين. وألقي القبض على خمسة مشتبه بهم في جرائم أسلحة وسرقة ممتلكات ومخدرات. وعثرت القوات على 14 دفيئة مخدرات في المنطقة، واحتوت على حوالي 9200 شتلة وتم تدميرها على الفور".

وبير هداج هي قرية عربية بدوية تقع في جنوبي البلاد في منطقة النقب الجنوبي، تقع على شارع 234 المتفرع من شارع 40 إلى اتجاه الغرب. سميت بير هداج بهذا الاسم نسبة لبئر الماء الموجود بالقرب من القرية (4 كيلومترات من الجنوب) التي كانت مصدر المياه في المنطقة. واعترفت المؤسسة الإسرائيلية بالقرية سنة 2003 حسب قرار الحكومة لإقامه قرية بدوية زراعية معترف بها في النقب، وهي ضمن نفوذ مجلس إقليمي واحة الصحراء، إلى جانب قرى أبو قرينات وأبو تلول وقصر السر.