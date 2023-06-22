اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة ناشطين خلال مشاركتهم في مظاهرة غضب التحامًا مع أهالي الجولان السوري المحتل، ضد المخطط الاسرائيلي لمشروع عنفات الرياح (توربينات هوائية)، الذي يستهد أراضي الأهالي في الجولان السوري المحتل.

يشارك العشرات من الناشطين، مساء اليوم، الخميس، في وقفة غضب التحامًا مع أهالي الجولان السوري المحتل، ضد مشروع عنفات الرياح (توربينات هوائية)، الذي شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذه ويستهدف أراضي الأهالي.

وتأتي المظاهرة كذلك ضد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس وتنديدا بهجمات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة على البلدات والقرى الفلسطينية في أنحاء الضفة، تحت حماية قوات الاحتلال.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: "جنين نابلس والجولان... فليسقط الاستيطان"، و"المراوح تقتلع أشجارنا، وهتفوا "وحدة وحدة وطنية سورية فلسطينية" و"من الجولان لجنين شعب واحد ما بلين".

كما ردد المشاركون "يا مسعدة ثوري ثوري، الجولان عربي سوري".

وجاءت التظاهرة بدعوة من حراك حيفا وحراك "ارفض، شعبك بيحميك"، بالإضافة للتجمع الطلابي وحركة شباب حيفا.

وأفادت مراسلة "عرب 48" بأن الشرطة اعتدت على المتظاهرين في حيفا واعتقلت 3 ناشطين، وذلك في أعقاب رفع العلم الفلسطيني الذي حاول عناصر الشرطة إنزاله بالقوة.