تخليص عالق جراء حادث طرق بين شاحنتين على شارع 6

تلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 6، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقام بالتعاون مع طاقم الإطفاء والإنقاذ على معالجة الحادث.

أصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة، فيما تم تخليص عالق جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الإثنين، بين شاحنتين على شارع رقم 6 بمساره بالقرب من مفرق باقة الغربية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق على شارع 6، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقام بالتعاون مع طاقم الإطفاء والإنقاذ على معالجة الحادث.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي بلسان الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على معالجه حادث طرق وقع في شارع السريع 6 بالقرب من مفترق مدينة باقة الغربية.

وأوضح المتحدث أنه لدى وصول الطواقم تبين أن الحادث بين شاحنتين ويوجد عالق، حيث عملت الطواقم على تخليص العالق بمساعدة أدوات خاصة، وتم نقله للطواقم الطبية لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.