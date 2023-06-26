مصرع عامل في مصنع قرب بيتح تكفا

أفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة بيتح تكفا تلقى بلاغا، عن عامل سقط عن ارتفاع في مصنع بالمنطقة الصناعية قرب بلدة "هود هشارون"، وأقر الطاقم الطبي وفاة العامل، في الثلاثينيات من العمر.

لقي عامل، في من منتصف العشرينيات من العمر، مصرعه في مصنع بالقرب من مدينة بيتح تكفا وسط البلاد، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة بيتح تكفا تلقى بلاغا، عن عامل (25 عاما)، سقط عن ارتفاع في مصنع بالمنطقة الصناعية في بلدة "نافيه ياراك" وسط البلاد، وأقر الطاقم الطبي وفاة العامل، في الثلاثينيات من العمر.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى، علما أن العامل ولأسباب لم تتضح بعد سقط عن أرتفاع 8 أمتار.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 39 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، في حين أصيب نحو 250 شخصا أكثر من 43% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022. وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.