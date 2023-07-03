أم الفحم: وقفة منددة بالعدوان على مخيم جنين

دعا المشاركون في الوقفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين منذ ساعات الفجر، والذي أسفر عن دمار وخراب في الشوارع والبنية التحتية وحصار أهالي المخيم في منازلهم.

من الوقفة المنددة بالعدوان على مخيم جنين (عرب 48)

تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة مساء الإثنين في مدخل المدينة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني في الوقفة، كما رددوا هتافات ضد العدوان وأخرى إسنادا لأهالي جنين والمخيم.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين منذ ساعات الفجر، والذي أسفر عن دمار وخراب في الشوارع والبنية التحتية وحصار أهالي المخيم في منازلهم.

وجاءت الوقفة بدعوة شبابية من أم الفحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة نحو 80 جريحا بينهم 17 بحالة خطيرة.

وعرف من الشهداء كل من سميح أبو الوفا، أوس هاني حنون، حسام أبو ذيبة، الفتى نور الدين مرشودي، محمد مهند الشامي، علي هاني الغول، أحمد العامر، ومجدي عرعراوي؛ فيما رجحت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع الحصيلة "بسبب وجود إصابات حرجة".