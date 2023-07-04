اعتقال سجّان من كسرى بشبهة بيع مخدرات وهواتف خليوية لسجناء

وفقا لادعاء الشرطة فإنه خلال تفتيش في منزل المشتبه به في قرية كسرى ضُبطت مواد يشتبه بأنها مخدرات من أنواع مختلفة.

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية سجّانا (35 عاما) من قرية كسرى في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد، بشبهة بيع مخدرات وهواتف خليوية لسجناء في سجن "ديكل" بالقرب من مدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإن السجان المشتبه به حصل على أموال مقابل تزويد سجناء بمخدرات وهواتف خليوية على مدار أشهر عدة.

وكانت الشرطة قد فتحت ملفا للتحقيق في الشبهات المنسوبة للسجان في أعقاب نشاط نفذه محققون في "مصلحة السجون" بشأن الشبهات المذكورة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه خلال تفتيش في منزل المشتبه به في قرية كسرى ضُبطت مواد يشتبه بأنها مخدرات من أنواع مختلفة.

وأُطلق سراح المشتبه به بشروط مقيدة بينها اعتقال منزلي لمدة 5 أيام.