إصابة حرجة في جريمة إطلاق نار بقرية شعب

أسفرت جريمة إطلاق نار وقعت بقرية شعب في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم الأربعاء، عن إصابة حرجة لرجل يبلغ 52 عاما.

أصيب رجل بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقعت بقرية شعب في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي بأن "طاقم حيان للعلاج المكثف قدم، فجر اليوم، العلاج لرجل من قرية شعب يبلغ من العمر 52 عاما، إثر تعرضه لإطلاق نار بالمنطقة العليا للجسد، وصفت إصابته بالحرجة، نُقل على إثرها لغرفة العلاج المكثف بالمركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبّلغ عن تفاصيل وخلفية الجريمة.

وفي سياق متصل، قُتل شخصان في جريمتي إطلاق نار، ارتُكبتا في عرابة ويركا، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل المختلفة التي شهدها المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 107 قتلى.