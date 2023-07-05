إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في حيفا

أصيب سائق دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع في أحد شوارع مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 15:25، عن سائق دراجة نارية أصيب من قبل سيارة في شارع (يوليوس سيمون) بحيفا. وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب (40 عاما) ونقله، وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابات عدة، إلى مستشفى (رمبام) في حيفا".
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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