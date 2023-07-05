تمديد اعتقال مشتبهين بقتل سريت شقور من كسرى

توفيت الشابة سريت شقور في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، متأثرة بإصابتها بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدي إلى قرية يركا، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2023.

مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال مشتبهين بضلوعهم في جريمة قتل الشابة سريت أحمد شقور من كسرى - كفر سميع لمدة 8 أيام.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، أمس الثلاثاء، 5 مشتبهين على ذمة التحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة فإن "التحقيق تحت أمر حظر النشر- استمرارا للبيان عن توقيف 5 مشتبهين، في الثلاثينيات من العمر، من سكان منطقة الشمال، بشبهة قتل الشابة سريت أحمد من قرية كسرى في الجليل، وبناءً على طلب الشرطة لتمديد توقيف 4 مشتبهين على ذمة التحقيق - قامت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم بتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق لمدة 8 أيام".

وتوفيت الشابة سريت شقور في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، متأثرة بإصابتها بجروح بالغة الخطورة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدي إلى قرية يركا، مساء يوم 9 حزيران/ يونيو 2023.

ووفقا للشرطة، فإن القتيلة كانت قد تلقت تهديدات بالقتل في السابق بسبب ميولها الجنسية، ما أرغمها على المكوث في ملجأ للمعنفات فيما حكم بالسجن على اثنين من أشقائها لمدة 3 و4 أشهر على خلفية التهديدات قبل 3 سنوات.