مظاهرة حيفا: الإفراج عن ستة معتقلين وجلسات محاكمة لتمديد اعتقال 3 آخرين

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء - الأربعاء، سراح 3 معتقلين (صالح بكري، وسيم خير، عبدالله بدر)، فيما أبقت على اعتقال 6 آخرين، حتى ساعات صباح اليوم الأربعاء، قبل إحالتهم إلى جلسات تمديد اعتقال في محكمة الصلح في حيفا، على خلفية مظاهرة إسنادية في حيفا لمخيم جنين.

وأطلق سراح 3 معتقلين آخرين (جابي كاردو، ومجد بكري، أحمد نعيرات وهو من جنين تم إطلاق سراحه وإبعاده إلى مدينة جنين)، صباح اليوم الأربعاء، من محكمة الصلح في حيفا، وبقي 3 معتقلين (ز. ز "قاصر"، مينا علاء الدين، إبراهيم عودة) لم تأخذ المحكمة قرارا بَعد، بناء على طلب النيابة بتمديد اعتقالهم حتى 5 أيام.

وشارك محتجّون في تظاهرة غضب في حيفا، إسنادا لمدينة جنين ومخيّمها، مساء أمس الثلاثاء، في ظلّ تواصُل عدوان الاحتلال الإسرائيليّ عليهما، ليومه الثاني، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا، وإصابة 120 على الأقلّ، بينهم عشرون بحالة خطيرة. واعتقلت الشرطة خلال التظاهرة عددا من الأشخاص.