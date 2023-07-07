معتقلو هبة الكرامة: إطلاق سراح الشاب محمد حلواني من عكا 

بعد اعتقال دام أكثر من عامين ولائحة اتهام مشددة من قبل النيابة العامة، السلطات الإسرائيلية تطلق سراح الشاب محمد حلواني من عكا الذي اعتقل على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021

أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم، الجمعة، سراح الشاب محمد حلواني (27 عاما) من مدينة عكا، المعتقل منذ 13 أيار/ مايو 2021 على خلفية مشاركته في أحداث هبة الكرامة.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام ضد حلواني في 20 حزيران/ يونيو 2021، ووجهت ضده تهما عديدة، بينها إحراق قوارب وإطلاق نار خلال أحداث هبة الكرامة.

وفي حديث لـ"عرب 48"، قالت أميرة حلواني والدة محمد، "لقد فارقني النوم منذ غياب ابني عن حضني، ولكني الآن سعيدة بعودته للبيت، ولكن سعادتي منقوصة حتى يتحرر كافة معتقلي هبة الكرامة، فمنذ اعتقال ابني لم أتردد عن مشاركة أمهات معتقلي هبة الكرامة الصبر والتخفيف من معاناتنا".

المحرر محمد حلواني

وأضافت:" كان من المفترض إطلاق سراح محمد في 20 تموز/ يوليو الحالي، إلا أنه تم إطلاق سراحه قبل الوقت المحدد بسبب ارتفاع عدد الشباب الذين تم اعتقالهم من جنين خلال اجتياح المخيم والعدوان عليه".

واختتمت بالقول: "رغم مرارة الانتظار لتحقيق الحرية لأبنائنا، لم نفقد الثقة بالله وصبرنا رغم ما تعرض له أبنائنا من ظلم، أما الآن وقد خرج ابني للحرية فإنه سيعود للعمل في السفينة السياحية في ميناء عكا، وفي صيد الأسماك كي يتمكن من بناء مستقبله".