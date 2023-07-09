احتراق 4 سيارات في هرتسليا

أسفر حريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بأربع سيارات خصوصية في مدينة هرتسليا بالقرب من تل أبيب، وسط البلاد، فجر اليوم الأحد.

من مكان الحريق بهرتسليا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

اندلع حريق في أربع سيارات خصوصية تعود لعدد من المواطنين في مدينة هرتسليا بالقرب من تل أبيب، وسط البلاد، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارات، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الحريق أو أية تفاصيل أخرى.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأن مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، الساعة الخامسة من فجر اليوم، عن احتراق سيارات عدة في شارع عين جدي بمدينة هرتسليا.

وأضاف أن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت حريقا شبّ في أربع السيارات ومنعت انتشاره لسيارات أخرى في المكان.