اعتقال شابين من كفر قاسم بشبهة حبس آخر في بيتهما

اقتحمت الشرطة البيت واعتقلت مشتبهين بحبس الشاب، وقالت إن الخلفية، على ما يبدو، نزاع بين الطرفين بسبب خلاف مادي.

أعلنت الشرطة صباح اليوم، الأحد، عن اعتقال شابين، في العشرينيات من عمريهما، من كفر قاسم، أواخر الأسبوع الماضي، وذلك للاشتباه بحبس أحد سكان المدينة، في الثلاثينيات من عمره، في منزلهما، على خلفية خلاف مادي.

وأضافت الشرطة أنها فتحت ملفا للتحقيق إثر تلقيها بلاغا عن حبس أحد سكان كفر قاسم داخل منزل في المدينة.

واقتحمت الشرطة البيت واعتقلت مشتبهين بحبس الضحية، وأشارت إلى أن الخلفية، على ما يبدو، نزاع بين الطرفين على خلفية مادية.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم الأحد، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين على ذمة التحقيق بالشبهات المنسوبة إليهما.

ووفقا للشرطة فإن التحقيق مستمر ومن المتوقع اعتقال آخرين.