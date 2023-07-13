هبة الكرامة: المحكمة ترد الاستئناف ضد قرار حبس رامي شحادة من شفاعمرو

المحامي ماهر تلحمي، الموكل بالدفاع عن رامي شحادة: "المحكمة قررت للأسف الشديد بأن الحكم بالسجن لمدة 12 شهر هو الحكم الذي يجب أن يكون، وبالنسبة لنا فهو قرار جائر".

ردّت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس، طلب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع عن الشاب رامي شحادة من مدينة شفاعمرو، ضد قرار حبسه لمدة 12 شهرا، ودفع غرامة مالية قدرها ألفي شيكل، ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وجرى التداول في ملف الشاب شحادة خلال تواجده في الحبس المنزلي منذ عامين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شحادة في 13 أيار 2021، وتم تقديم لائحة اتهام ضده يوم 17 أيار 2021، وفرضت المحكمة المركزية في حيفا، في 9 شباط/ فبراير 2023 بالحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة قدره ثلاثة آلاف شيكل، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار 2021.

وعقب المحامي ماهر تلحمي، الموكل بالدفاع عن رامي شحادة، لـ"عرب 48" بالقول إن "المحكمة المركزية في حيفا رفضت، اليوم، طلب الاستئناف الذي قدمناه ضد الإدانة والحكم بالسجن لمدة عام ضد موكلي رامي شحادة، إذ أن المحكمة قررت للأسف الشديد بأن الحكم بالسجن لمدة 12 شهر هو الحكم الذي يجب أن يكون، وبالنسبة لنا فهو قرار جائر، أما بالنسبة للإدانة فقد طلبنا من المحكمة إلغاء الإدانة لأن اعتقال رامي كان غير قانوني، ذلك أن الشرطة لم تقم بواجبها القانوني قبل اعتقاله إلا أن المحكمة رفضت كذلك هذه الادعاءات، وسنستأنف على هذا القرار على أمل أن تكون النتيجة أفضل".

وفي سياق متصل، أدانت المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم، الخميس، الشاب قصي عباس (23 عاما) من عكا بمحاولة قتل سائق يهودي، وذلك بعد اعتقاله يوم 30 أيار/ مايو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.