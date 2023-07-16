الكتل العربيّة في الجامعة العبريّة تطالب بإعادة فتح مصلّى عين كارم

أكّدت الكتل "الرّفض القاطع للقيام بأي تغيير، أو أعمال ترميم تخصّ المصلّى، دون استشارة الكتل الطلابية العربية، وروّاد المصلّى، ودون أخذ احتياجاتهم ومتطلّباتهم بعين الاعتبار".

طالبت الكتل العربية في الجامعة العبرية، بإعادة فتح باب المصلى المخصص للنساء في الجامعة، بشكل فوري.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن كتلة "القلم" الطلابية، و"سير وصيرورة"، "جفرا"- التجمع الطلابي الديمقراطي، وكتلة "وفاق"، والجبهة الطلابية، وحراك "طالبة"، ومنتدى "طموحات".

وذكر البيان أن الكتل، وجّهت "رسالة موّحدة لإدارة الجامعة، والجهات ذات الصلة".

وأكّدت الكتل "الرّفض القاطع للقيام بأي تغيير، أو أعمال ترميم تخصّ المصلّى، دون استشارة الكتل الطلابية العربية، وروّاد المصلّى، ودون أخذ احتياجاتهم ومتطلّباتهم بعين الاعتبار".

وشددت على "استنكار وإدانة الأسلوب المسيء لشعائرنا الدينية من استهزاء بالوضوء والصلاة، والذي برز في اللافتات التي علّقت عند المصلى، والمطالبة بالاعتذار عنها وعدم تكرارها، والتحذير من أية نوايا مبيّتة لإغلاق المصلى أو أقسام منه.

ودعا البيان "جميع الطلاب والطالبات، وبخاصة الذين يحافظون على الصلاة، بتكثيف التواجد في المصلى، وأداء الصلوات فيه، وقراءة القرآن، وغيرها من شعائر الإسلام، وأخذ دوركم بالتوجّه الفردي أيضًا لإدارة الجامعة للتعبير عن موقفنا الرافض للمسّ بمصلّانا وبشعائرنا الدينية".