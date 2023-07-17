إصابة خطيرة لشاب من الناصرة إثر سقوطه بنهر الأردن

أسفر انزلاق وسقوط شاب من الناصرة أثناء جولة في نهر الأردن، بعد ظهر اليوم، عن إصابته بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شخص، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة الناصرة بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انزلاقه وسقوطه خلال جولة في نهر الأردن، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، قدم طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، وذلك لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي للجليل في نهريا بأنه "أصيب شاب (26 عاما) من الناصرة، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه في نهر الأردن".

وأضاف أن "الشاب أصيب برأسه وتم إدخاله لغرفة العمليات بعد أن أجريت له صور للأشعة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.